Kate et William amoureux et complices dans leurs vœux de Nouvel An

C'est un magnifique cliché qu'ont dévoilé le duc et la duchesse de Cambridge à l'occasion de la nouvelle année. Sur leur compte Instagram, Kate et William ont posté une photo inédite d'eux prise à l'automne dernier dans une limousine, lorsqu'ils se sont rendus à l'avant-première du dernier James Bond, No Time to Die.

Ils ont choisi d'adresser leurs vœux à l'aide de ce cliché où ils apparaissent très complices, se tenant la main. On peut voir les deux époux rire aux éclats.

Tous deux avaient opté pour une tenue très glamour ce soir-là : smoking et nœud pap' pour William, robe à sequins dorés et boucles d'oreilles assorties pour Kate.

"Nous vous souhaitons à tous une bonne année !", écrivent-ils en légende.