Le prince Harry et Meghan Markle veulent vendre leur manoir à un prix exorbitant

Après 18 mois de vie en Californie, le couple princier souhaite déménager. Le duc et la duchesse de Sussex ne seraient plus satisfait de l’emplacement de leur maison qui comprend quand même neuf chambres.

La propriété située à Montecito a pourtant tout pour plaire. Le comté de Santa Barbara est connu pour ses domaines privés et isolés. Un endroit parfait pour que Meghan Markle et le prince Harry puissent élever leurs deux enfants, Archie et Lilibet. Selon le Mirror, une source proche du couple aurait confié : « Ils envisagent de vendre leur maison. Cependant, elle ne sera pas mise sur le marché à cause de qui ils sont. Elle ne sera montrée qu’aux acheteurs sérieux. »

Une maison de rêve

Le prince Harry et sa femme souhaitent vendre leur maison pour la modique somme de 13 millions d’euros. Toutefois le manoir comporte de nombreux atouts. En plus des neuf chambres, la maison possède une salle de sport, une piscine ainsi qu’un court de tennis. Située sur un terrain de 3 hectares, la demeure est entourée de pins et de cyprès pour plus d’intimité.

Si la localisation ne convient plus au prince Harry et à Meghan Markle, la source a expliqué : « Ils veulent rester dans le quartier ou à proximité, mais ils ne sont pas ravis de la maison et de l’emplacement. » Le duc et la duchesse de Sussex pourraient donc conserver leurs célèbres voisins comme Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres ou encore Tom Cruise, en s’installant à quelques mètres de leur maison actuelle.