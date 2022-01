Le couple Obama comme on ne l'a jamais vu pour le Nouvel An

Comme le commun des mortels, Barack et Michel Obama ont dit adieu à l’année 2021. Sur Instagram, le couple est apparu plus heureux que jamais dans un style vestimentaire plutôt décontracté.

Toujours aussi soudé, l’ancien couple présidentiel avait adopté un "look" très festif pour dire au revoir à une année 2021 riche en émotion. Le 4 août dernier, l'ancien chef d'Etat a soufflé ses 60 bougies lors d'une soirée prisée. Quelques mois plus tard, les parents de Malia et de Sasha ont célébré leur 29e anniversaire de mariage.

Lors du réveillon du Nouvel An, le couple allait de pair: vêtus de noir tous les deux, ce sont les lunettes dorées très kitsch en forme d’étoile qui donne la petite touche festive. Cet accessoire montre que l’ancien président des Etats-Unis et l’ex-Première dame n’ont pas peur du ridicule. Ils se montrent même très cool.

La photo a été accompagnée d’une légende écrite par Michel Obama: "Bonne année de ma part et de celle de mon chéri. Nous vous souhaitons une année remplie de bonheur, d’amour et de bonne santé". Les internautes n’ont pas tardé à réagir en gratifiant les tourtereaux de "couple le plus cool de tous les temps". Il faut dire que ce tandem transmet de la joie et de la bonne humeur.