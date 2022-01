Ces jumeaux de 8 mois refusent de dormir séparément: ils doivent se tenir tout l'un contre l'autre (vidéo)

Brenna Grund, 27 ans, originaire de l'état du Minnesota aux Etats-Unis a confié sur le réseau social TikTok le dilemme qu'elle partage avec ses jumeaux de 8 mois, Lane et Lennox.

Alors que les pédiatres recommandent de les faire dormir dans des berceaux séparés, les petits garçons refusent fermement de fermer l'oeil s'ils ne retrouvent pas dans le même lit. Ils se mettent même en colère.

Pour démontrer son point, elle a partagé un clip montrant les deux bébés crier dans deux lits disposés l'un à côté de l'autre, et montrant que les enfants se calment dès qu'ils se retrouvent ensemble.

Et Brenna de raconter: "Mon cœur s'est brisé en les séparant, alors je les ai sortis après quelques minutes sans les calmer et je les ai mis au lit l'un à côté de l'autre et là, ... ils se sont endormis en deux minutes."

La pratique n'est pas recommandée par l'association américaine des pédiatres (American Association of Pediatrics), qui dit que le partage du lit entre frères et sœurs doit être évité. Brenna, une mère de quatre enfants qui partage la vie de famille avec ses 56 000 abonnés TikTok, a parlé du lien que partagent ses deux plus jeunes fils.

Elle a déclaré: "C'est très apaisant et apaisant pour eux de se câliner, de se tenir la main, et c'est juste quelque chose auquel ils sont habitués. Je ne le dirai jamais assez, leur lien est quelque chose que seul un jumeau peut comprendre. C'est tellement incroyable de voir cela quand on est une mère..."

La mère de quatre enfants a également déclaré qu'elle ne laissait jamais ses enfants pleurer seuls dans leur chambre avant qu'ils ne s'endorment.