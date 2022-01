Pour le nouvel an, Gims tombe les lunettes (photo)

Après s’être retrouvé au centre d’une polémique au nouvel an, maître Gims commence l’année en se séparant pour la première fois de ses mythiques lunettes.

Au Nouvel An, Gims demandait à ses fans et surtout à ses fans musulmans d’arrêter de lui souhaiter une bonne année. "Les muslims arrêtez ça, on a les mêmes convictions ! Ce sont eux qui envoient la plupart des ‘bonne année’. Les frères, on ne fête pas ça", écrivait-il sur les réseaux sociaux. Une tirade qui a particulièrement choqué Julien Odoul, membre du Rassemblement National "Gims n’est pas conforme à ses convictions dans ses clips : il boit de l’alcool, des filles s’exhibent en maillots de bain, il y a du fric… Gims est intégriste musulman le 1er janvier et tout le reste de l’année il est membre du showbiz" a-t-il déclaré sur le plateau de Morandini Live.

S'il a terminé l’année sur une polémique, Gims l'a commencé avec une surprise. Habituellement, le chanteur refuse de se séparer de sa paire de lunettes. "J’ai peur. Ca me fait peur de les enlever. Je ne sais pas pourquoi", avait-il expliqué lors d’une interview pour ‘Sept à Huit’. Mais Gims a apparemment décidé de surmonter ses craintes. Il a posté une photo sur Instagram où on peut le voir de profil, le visage dans l’ombre… sans lunettes. Ses fans n’ont pas tardé à réagir : "Enfin ses yeux", postait un internaute. "Personne n’est choqué de le voir sans lunettes ?" demandait un autre.