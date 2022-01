En un an, le prince Harry et Meghan Markle n'ont récolté que 50.000 dollars pour leur fondation caritative américaine

Le prince Harry et Meghan Markle ont dépensé plus d'argent en frais juridiques pour leurs œuvres caritatives qu'ils n'en ont collecté en 2020, révèlent de nouveaux documents publiés par le Daily Mail.

L'association caritative américaine des Sussex, Archewell, a déclaré à l'IRS (L'Internal Revenue Service qui l'agence du gouvernement fédéral des États-Unis qui collecte l'impôt

sur le revenu et des taxes diverses) en décembre qu'elle avait collecté moins de 50.000 dollars en 2020 – n'ouvrant un compte bancaire qu'en janvier dernier.

Et les documents officiels de leur organisation caritative britannique Sussex Royal, qui a changé son nom en MWX Foundation en 2020 et est actuellement en cours de dissolution, montrent qu'entre juin 2020 et juin 2021, Harry et Meghan ont dépensé plus de 55.000 dollars en frais juridiques, y compris pour honorer les frais d'avocat pour conclure le deal.

Les organisations caritatives de Meghan et Harry sont embourbées dans la controverse depuis leur lancement, révélant des divisions familiales et tenues de près à l'oeil par les autorités britanniques. Harry et Meghan ont désormais recours à l'utilisation de sociétés opaques et secrètes basées dans l'état du Delaware.

Les documents déposés par la UK Companies House montrent que leur fondation royale avait, elle, plus de 380.000 dollars dans ses comptes en 2020 et qu'ils ont dépensé au moins 55.600 dollars en avocats, donc davantage qu'ils n'en ont amassés.