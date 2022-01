Comment Kate Middleton va-t-elle célébrer ses 40 ans?

Après un Noël quelque peu sombre suite à la propagation rapide d'Omicron au Royaume-Uni, la duchesse de Cambridge, qui célèbre ses 40 ans ce dimanche 9 janvier, aurait également modifié ses plans pour traverser ce cap.

Kate a limité la liste des invités qui participeront à sa fête donnée à l'occasion de son 40ème anniversaire le week-end prochain. Selon le Daily Mirror, juste la famille et les amis proches y seront conviés en raison du Covid.

La duchesse aurait insisté sur le fait qu'elle ne souhaitait apparemment rien de tape-à-l'œil pour célébrer son anniversaire. Une escapade romantique avec son époux William est également exclue, la duchesse souhaitant être entourée de ses 3 enfants.

Cette anniversaire en comité restreint a lieu juste après une célébration de la fête de Noël tout aussi particulière pour la famille royale, la Reine ayant annulé en dernière minute les festivités traditionnelles au château de Sandringham à cause de la remontée des cas Covid.

C'est la deuxième année consécutive que la famille royale annule les festivités de Noël.

La Reine a donc passé un autre Noël tranquille au château de Windsor, laissant les Cambridge recevoir les parents de Kate à la place dans leur maison de Anmer Hall.

La belle-soeur de Kate, Meghan Markle, avait célébré son 40ème anniversaire en août dernier en lançant son programme 40x40 avec une vidéo humoriste mettant en vedette l'actrice hollywoodienne Melissa McCarthy. Cette initiative visait à coacher des femmes pendant 40 minutes pour les convaincre de retourner travailler.

La duchesse de Cambridge manquera également un honneur qu'elle avait traditionnellement le jour de son anniversaire. Les cloches de l'abbaye de Westminster ne résonneront plus comme c'était le cas dans le passé à l'occasion de son anniversaire. Une décision qui a été prise en raison d'une réduction des coûts.

Les cloches ne sonneront plus que pour les anniversaires de la Reine et du prince Charle, alors que dans le passé, elles retentissaient pour les anniversaires de la princesse Ann, du prince Andrew, du prince Edward ou de la duchesse de Cornouailles ainsi que pour les Cambridge et leurs 3 enfants, nous informe le magazine Hello.