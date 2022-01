Nicolas Cage et son épouse attendent un enfant

Nicolas Cage et sa femme, Riko Shibata, vont avoir un bébé, a confirmé jeudi le porte-parole de l'acteur au site Page Six.

"Les futurs parents sont ravis!", a déclaré le publiciste. La date prévue d'accouchement ou le sexe du bébé n'ont pas été révélés. Ce sera le premier enfant de la Japonaise Shibata, 27 ans.

Nicolas Cage, 57 ans, a, lui, deux autres enfants issus de relations antérieures: Kal-El, 16 ans, et Weston, 31 ans, qui a quatre ans de plus que sa nouvelle belle-mère.

Shibata, 27 ans, a épousé Nicolas Cage en février 2021 au Wynn Hotel de Las Vegas. Elle est la cinquième épouse de la star de "Gone In 60 Seconds".

Au moment de leur mariage, Cage a déclaré dans un communiqué: "C'est authentique, et nous sommes très heureux."

Le couple s'est rencontré à Shiga, au Japon et s'est mis ensemble peu de temps après la dissolution du dernier mariage de Cage, avec Erika Koike.

Nicolas Cage a également été marié à l'actrice Patricia Arquette de 1995 à 2001, la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie Presley de 2002 à 2004 et Alice Kim de 2004 à 2016.

Selon le Daily Mail, Nicolas Cage a fait sa demande à Shibata en visioconférence et a envoyé sa bague via FedEx au Japon.

"Elle a quitté New York et est retournée à Kyoto, au Japon, et je suis retourné au Nevada et je ne l'ai pas vue depuis six mois", avait-il déclaré sur le podcast de son frère Marc Coppola en août 2020 en évoquant la distance géographique qui les séparait.