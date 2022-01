Ce surnom très osé donné au nouveau petit ami de Kim Kardashian par son ex beau-frère, Scott Disick

Les Kardashian forment une famille assez unique aux Etats-Unis. Alors que pendant plus de 20 ans, leurs aventures ont été suivies dans la série "L'incroyable famille Kardashian", il semblerait que ce n'est pas parce qu'ils ne passent plus dans ce show télévisé, que leurs vies soient pour autant devenues ennuyantes.

Après sa séparation très médiatique du rappeur Kanye West, Kim Kardashian, 41 ans, est tombée sous le charme de Pete Davidson, le producteur de Saturday Night live, âgé de 28 ans.

Le producteur et acteur est assez célèbre Outre-Atlantique. Pete Davidson a également déjà eu des relations amoureuses avec de nombreuses célébrités: la star de Bridgerton, Phoebe Dynevor, l'actrice Kate Beckinsale, Kaia Gerber (la fille de Cindy Crawford) et son ancienne fiancée, la chanteuse Ariana Grande.

Ariana Grande avait d'ailleurs donné à Pete une réputation très coquine en commentant dans un tweet une partie non négligeable de son anatomie. Elle estimait après avoir dormi une nuit avec lui avoir "été revigorée par l'énergie de la taille de sa virilité".

Et c'est en faisant référence à ce tweet devenu célèbre que Scott Disick, l'ex mari de Kourtney Kardashian et père de ses 3 enfants, a commenté et interpellé son ex belle-soeur sur l'une de ses dernières publications sur Instagram.

Alors que la nouvelle avocate passait de beaux jours sous le soleil des Bahamas, et publiait un cliché d'elle en bikini en vacances sur Instagram. Son ex beau frère, Scott lui a posé une question dans la section des commentaires: "Merde. Où est ton tripode?", a-t-il demandé, faisant référence à la virilité de son nouveau copain.

Selon une source citée par le magazine E!, les choses deviennent sérieuses entre Kim et Pete. "Il traîne beaucoup chez elle. Elle est tombée amoureuse de lui et la relation est très quelque chose dde très excitant pour elle." Pete vit à Staten Island (sur la côte Est des Etats-Unis), tandis que Kim – qui a 4 enfants– vit en Californie.

Cependant, le duo de célébrités est déterminé à faire fonctionner leur romance à distance. "Pete a déjà prévu de passer beaucoup plus de temps à Los Angeles pour être avec Kim..."