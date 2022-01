Christian Quesada: voici ce qu’il a fait de la somme colossale remportée aux 12 coups de midi

En janvier 2017, Christian Quesada a remporté une cagnotte de 600.000 euros. Une somme à laquelle il faut ajouter des cadeaux d’une valeur de 209.392 euros. Il était à l’époque ce "brillant candidat revenu de nulle part". Une belle histoire qui avait de quoi faire rêver. Puis ce fut la chute. Christian Quesada a été placé en détention pour "corruption de mineur" et "détention et diffusion d'images pédopornographiques" en mars 2019. En avril 2020, il a été reconnu coupable de corruption de mineures et a passé deux ans en prison.



Héros déchu, cela n’a pas empêché Christian Quesada de conserver tous ses gains. Qu’a-t-il fait de ses 600.000 euros ? Guillaume Genton, chroniqueur de Touche pas à mon poste, a cité des propos de Christian Quesada dans son procès-verbal. "J'ai offert 300 000 euros à mes enfants, acheté un studio à 30 000 euros à Béziers, prêté 80 000 euros à mon frère, le reste je l'ai dépensé en voyages".



Dans ce document, l’homme s’explique sur ses motivations à s’adresser à des mineurs sur les réseaux sociaux : "Je voulais fantasmer, avoir des conversations sexuelles le plus possible", aurait-il déclaré. "Pourquoi avec des mineurs ? Parce que les réseaux sociaux sont plus fréquentés par les mineurs. J'ai un problème avec la tranche d'âge 15-21 ans. Je suis plus à l'aise pour parler avec des mineurs qu'avec des gens de mon âge."