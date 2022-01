Touché par son histoire, un concessionnaire offre une voiture à un ado de 16 ans

Un jeune de 16 ans a payé 9 800 dollars en espèces pour une voiture qui a ensuite été saisie par son propriétaire. Un autre concessionnaire a appris le méfait et lui a fait don d'une voiture.

Jonathan, un garçon de 16 ans qui vit à Dallas, au Texas, a passé un an à travailler dans un fast food pour économiser suffisamment d'argent pour acheter une voiture.

Lorsque son grand-père l'a emmené chez un concessionnaire de Fort Worth, ils n'ont pas vu de voiture qui leur plaisait sur place. Cependant, le vendeur qui les a aidés, un certain James, leur a proposé sa propre voiture. Jonathan a payé James 9 800 dollars en liquide pour le véhicule.

Cinq mois plus tard, la voiture a été remorquée chez un autre concessionnaire qui a déclaré qu'il avait vendu la voiture à James quelques mois auparavant, mais qu'il avait cessé de recevoir des paiements.

Pendant que le concessionnaire et James tentaient de déterminer à qui appartient la voiture, Jonathan s'est retrouvé sans voiture et sans son argent durement gagné.

"J'ai travaillé pendant environ un an pour économiser pour cette voiture", a déclaré Jonathan à un média américain. "Le plus frustrant, c'est le temps que j'ai passé à économiser pour l'avoir".

Récemment, un autre vendeur de voitures a vu l'histoire de Jonathan et a décidé de l'aider. "Après avoir vu l'histoire sur CBS Dallas, nous savions que nous devions faire quelque chose pour prendre soin de cet enfant et lui montrer que tous les concessionnaires ne sont pas aussi sordides que celui avec lequel il avait eu affaire auparavant. Nous avons donc demandé à la chaîne d'information de nous mettre en contact avec lui et, après avoir établi le contact, nous lui avons fait savoir que nous aimerions lui faire don d'un véhicule gratuitement", a déclaré le directeur du marketing du concessionnaire, Aaron.

Le concessionnaire a fait don d'une voiture à Jonathan, arrangeant ainsi les choses pour un adolescent qui avait été traité injustement.