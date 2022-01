The Weeknd aurait-il vendu la mèche à propos de son couple... avec une célèbre actrice de cinéma?

Depuis maintenant 6 ans, Angelina Jolie est séparée de Brad Pitt. Durant ces années l’actrice ne s'est jamais affichée avec un nouveau conjoint. Toutefois, en 2022, cela pourrait bien changer. Selon plusieurs tabloïds américains, elle serait en couple avec le chanteur The Weeknd. Les deux artistes se sont montrés très proches depuis le mois de juillet 2021.

Récemment, The Weeknd a sorti son nouvel album intitulé Dawn FM. Dans sa chanson: "Here We Go… Again", il laisserait planer le doute sur sa relation avec Angelina Jolie. "Ma nouvelle petite amie est une star de cinéma", déclare-t-il dans le titre. Par ailleurs, ce n’est pas la première fois que The Weeknd évoque l’ex de Brad Pitt dans une chanson. En 2016, dans le titre Party Monster, il fredonnait déjà: "Angelina, les lèvres comme Angelina." La star de cinéma semble être la muse du chanteur pop.

De son côté, la mère de famille n'a pas confirmé sa potentielle relation avec l'interprète du titre Die For You. Aperçue plusieurs fois sortant de restaurants où se trouvait également The Weeknd, Angelina a été interrogée il y a quelques semaines à propos de leur "amitié" par un journaliste d'E! Daily Pop. "Vos enfants sont-ils plus excités par la sortie du film ou par votre amitié avec The Weeknd?" lui avait-il demandé avec curiosité. "Ils sont très excités par ce film... si c'est ça que vous me demandez", a-t-elle timidement précisé. "Oui, ils sont très excités à propos du film." Est-ce qu'un nouveau couple star est en train de se créer?