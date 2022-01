En phase terminale, le grand-père de Mélanie obtient son diplôme en même temps que sa petite-fille (photos)

Ce duo partage plus qu'un simple lien de sang... Melanie Salazara, 23 ans, et son grand-père Tene Neira, 88 ans, ont obtenu leur diplôme de l'Université du Texas à San Antonio (UTSA) le 11 décembre 2021.



Tene Neira a commencé des études dans les années 1950, mais est tombé amoureux et a débuté sa vie de famille, mettant un terme à ses études. Il a pris des cours occasionnellement au fil des ans, mais a décidé d'étudier progressivement pour l'obtention d'un diplôme universitaire.



Il s'est réinscrit à l'université en 2016, la même année que Melanie Salazara a commencé sa première année. "Il se trouve qu'il voulait reprendre ses études au moment où je commençais", a expliqué la jeune femme à CNN. "Ce n'était pas prévu, mais ça s'est juste arrangé comme ça pour que nous soyons à l'université en même temps".



Le duo a commencé les cours pendant le semestre de printemps 2016 au Palo Alto College, mais a ensuite été transféré à l'UTSA ensemble. Ils n'ont jamais partagé de cours, mais ils se retrouvaient pour étudier, partager le déjeuner ou faire du covoiturage vers le campus. Melanie a obtenu son baccalauréat en communication, tandis que son grand-père a obtenu un diplôme en économie.



Mais le grand-père de Melanie a subi un accident vasculaire cérébral juste avant le début de la pandémie, ce qui l'a obligé à prendre un congé médical de l'université. Ensuite, la transition vers l'apprentissage numérique a été trop difficile à gérer pour lui.



Cependant, il ne lui restait que quelques cours à suivre pour obtenir son diplôme, et sa famille était déterminée à l'aider à le terminer. "Nous, en tant que famille, avons pu plaider en sa faveur et demander à voir s'il y avait un moyen de le reconnaître ou de l'honorer pour tout le travail qu'il avait accompli", a déclaré Melanie.



La semaine de la remise des diplômes, la famille a appris que le grand-père serait honoré. "Le fait qu'ils aient accepté de le reconnaître a été un véritable miracle de Noël", dit-elle.



Alors que Salazar poussait son grand-père sur l'estrade, sa famille, ses amis et ses camarades de classe les encourageaient.



"Lorsque nous avons passé les rideaux sur la scène, j'ai été submergée par l'émotion et j'ai commencé à pleurer parce que je ne savais pas que nous allions vraiment pouvoir partager ce moment ensemble. Je lui ai dit après coup : "Tu l'as fait, grand-père ! L'université est terminée !"



Malheureusement, Tene est maintenant en phase terminale et en soins palliatifs.



"Il n'est jamais trop tard pour retourner à l'école", estime Melanie. "Quelle que soit votre situation, il y a des gens qui sont prêts et disposés à vous aider à poursuivre vos rêves."