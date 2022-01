Les premières images du reboot de la série "Le Prince de Bel Air" dévoilées: ce sera plus dramatique! (vidéo)

Vous étiez fan de la série du Prince de Bel-Air? Sachez que Will Smith a décidé de réadapter la série qui l'a rendu célèbre dans les années 90 et d'en faire une série un peu plus dramatique. La série sera disponible sur la plateforme américaine Peacock en février. La bande-annonce a été dévoilée par la chaîne américaine NBC. On y retrouve les célèbres rôles qui ont fait la série: Phil Banks, Carlton et le majordome Jeffrey.

C'est Jabari Banks qui jouera le rôle principal de Will, un adolescent qui déménage à Beverly Hills après avoir eu quelques problèmes à Philadelphie.

Contrairement à la comédie du début des années 90, la bande-annonce de la nouvelle série semble avoir pris une tournure beaucoup plus dramatique.