Les membres de la famille de Britney Spears "perturbés" par la présence inquiétante de son ex devant leur domicile

Lynne Spears, la mère de Britney, est "perturbée" après avoir appris que son ex-mari Jason Alexander a rôdé devant Serenity, sa maison en Louisiane, pendant le week-end, a déclaré une source à la presse américaine.

Alexander - qui a été marié à Britney, 40 ans, pendant 55 heures seulement en janvier 2004 - est rentré chez lui en Louisiane ce week-end après avoir été arrêté dans le Tennessee le 13 décembre pour avoir violé une ordonnance de protection et harcelé une femme non identifiée. Il a plaidé coupable le 4 janvier et a été condamné à près d'un an de probation.

"C’est incroyablement inapproprié et carrément bizarre. C’est déjà bien assez que la famille doive faire face à des fans qui s'approchent trop près, mais ils aiment à penser qu'ils peuvent s'attendre à plus de la part de Jason, qui prétend avoir toujours autant d'amour et de respect pour Britney", a ajouté la source dont les propos ont été relayés par Page Six.

L’homme de 40 ans est venu devant la propriété à Kentwood, tard dans la nuit de dimanche à lundi et a posté deux vidéos et une photo de l'extérieur sur son compte Instagram privé.

"Papa Spears se cache derrière les grilles", a écrit l’ex-compagnon de la star en parlant de l’homme divorcé de Lynne, 66 ans, depuis 2002 et qui ne vit pas dans cette propriété.

Alexander a noté dans sa première vidéo que les lumières à l'intérieur de Serenity semblaient être allumées, en disant : "On dirait qu'il y a des gens là-bas maintenant. La mère est là, en tout cas."

Selon Page Six, on pouvait entendre une femme non identifiée dans le camion d'Alexander réciter une prière bizarre maudissant "chaque mauvaise action parlée ou pensée" sur la propriété de Lynne.

Dimanche, Alexander a déclaré sur Instagram qu'il prévoyait également de visiter la maison d'enfance de Britney, que Jamie, 69 ans, a vendue pour 275 000 dollars en février 2021, ainsi que le camping-car dans lequel vit Willie Spears, l'oncle de Britney.

Alexander a déjà été placé en garde à vue pour conduite en état d'ivresse en janvier 2021 et pour avoir enfreint les protocoles de sécurité dans un aéroport en août.

Britney, pour sa part, est brouillée avec sa famille et a déclaré plus tôt cette année qu'ils devraient être en prison pour l'avoir laissée sous tutelle pendant 13 ans.