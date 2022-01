Caroline Fontenoy publie un tendre cliché de son bébé: "Je suis tellement heureuse de te serrer dans mes bras"

Le 8 décembre, Caroline Fontenoy a donné naissance à une petite fille. Le deuxième enfant de la présentatrice du RTL INFO 19h se prénomme Zélia. Quatre semaines après sa venue au monde, la maman comblée a fait une belle déclaration à la petite soeur de Lou sur Instagram.

"Un mois de toi... Déjà...Tu grandis si vite, je peux déjà ranger tes vêtements 1 mois", écrit la journaliste en légende d’une photo pleine de tendresse d’elle et de sa petite fille. "Je suis tellement heureuse de te serrer dans mes bras et à la fois déjà nostalgique du temps où tu étais dans mon ventre", poursuit-elle avant d'ajouter:"Bizarre cette ambivalence de sentiments… Et à la fois j'ai l'impression que tu as toujours fait partie de nos vies".