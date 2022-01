Affaire Epstein: la justice américaine VALIDE une plainte contre le prince Andrew pour agressions sexuelles

Un juge de New York a validé mercredi la plainte d'une femme américaine contre le prince Andrew pour agressions sexuelles en 2001 quand elle avait 17 ans, malgré une demande de rejet du deuxième fils de la reine d'Angleterre.



Dans sa décision, le juge Lewis Kaplan estime que la demande de rejet de cette plainte civile, déposée à l'été 2021 par Virginia Giuffre, l'une des victimes des crimes sexuels du financier américain Jeffrey Epstein, doit être "refusée à tous égards".

Vers un procès à la fin de l'année?

Le prince, 61 ans, est embarrassé depuis des années par ses liens avec Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019, et son ancienne compagne Ghislaine Maxwell. La défense soutenait le rejet de cette plainte au motif que Virginia Giuffre avait signé en 2009 un accord avec le financier américain pour ne pas le poursuivre, ainsi que "d'autres accusés potentiels". Un argumentaire refusé par le juge, dans sa décision datée de mardi mais rendue publique mercredi.



Le prince n'est pas poursuivi au pénal dans cette affaire et a toujours vigoureusement rejeté les accusations de Virginia Giuffre. Si tous les recours d'Andrew échouent, un procès au civil pourrait se tenir "entre septembre et décembre" 2022, avait dit à l'automne 2021 le juge Kaplan.

Rappel des faits

Le prince Andrew de Grande-Bretagne avait demandé à la justice américaine, au mois d'octobre dernier, de rejeter la plainte "sans fondement" d'une femme qui l'accuse d'agressions sexuelles alors qu'elle était mineure, assurant qu'elle cherchait à profiter financièrement de l'affaire, selon des documents judiciaires.

Dans cette affaire très embarrassante pour la famille royale britannique, le deuxième fils de la reine Elizabeth a été accusé publiquement d'agressions sexuelles par une Américaine. Début août, cette femme, Virginia Giuffre, a déposé plainte devant le tribunal fédéral de Manhattan pour des faits qui se seraient produits il y a plus de 20 ans quand elle était mineure.

Selon la plainte de Mme Giuffre, il était "l'un des hommes puissants" à qui elle avait été "remise dans un but sexuel" quand elle fut la victime entre 2000 et 2002, à partir de 16 ans, du vaste trafic sexuel pour lequel le financier Jeffrey Epstein a été inculpé et incarcéré, avant de se donner la mort dans une prison de Manhattan, à l'été 2019.

Le prince Andrew, qui rejette "catégoriquement" ces accusations, est soupçonné d'avoir "agressé sexuellement" Virginia Giuffre à trois reprises: à Londres chez une très proche de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, et dans les propriétés de l'homme d'affaires à New York et dans les îles Vierges.