Megan Fox et Machine Gun Kelly franchissent une grande étape dans leur couple

Après un an et demi d’idylle amoureuse, Megan Fox a dit "oui" à Machine Gun Kelly. L’actrice et le musicien ont annoncé leurs fiançailles sur Instagram ce mercredi 12 janvier.

Le chanteur de 31 ans n’a pas fait les choses à moitié pour demander la main de sa bien-aimée. Il lui a présenté une magnifique bague composée d’une double alliance et surmonté de deux imposantes pierres: un diamant et une émeraude. Dans son commentaire sur Instagram, l’artiste a déclaré qu’il avait simplement mis son genou à terre et que Megan Fox a tout de suite répondu: "Oui, dans cette vie et dans toutes les vies."

Une demande en mariage pleine de significations

Le couple nage littéralement dans le bonheur. C’est dans ce moment idéal que le chanteur a décidé de se fiancer avec sa petite amie. Le choix de la bague ne sait pas fait par hasard. C’est Machine Gun Kelly qui l’a dessiné avec l’aide d’un de ses amis. "Je l’ai emmenée en dessous des mêmes branches sous lesquelles nous sommes tombés amoureux, et je lui ai demandé de m’épouser. Je sais que la tradition est d’offrir une bague. Je l’ai dessiné avec Stephen Webster. L’émeraude (sa pierre de naissance) et le diamant (ma pierre de naissance) sertis sur deux bandes magnétiques qui se rapprochent comme les deux moitiés d’une même âme formant le cœur obscur qu’est notre amour", a-t-il tendrement légendé.

Pour sa part, Megan Fox a partagé une vidéo de ce magique moment sur son compte Instagram. On peut la voir très émue par ce magnifique geste d’amour. "En juillet 2020, nous nous sommes assis sous ce figuier. Nous avons demandé de la magie. Nous étions inconscients de la douleur que nous allions affronter ensemble dans une période si courte si frénétique. Ignorant le travail et les sacrifices que la relation exigerait de nous, mais ivres d’amour. Et le karma. D’une manière ou d’une autre, un an et demi plus tard, après avoir traversé l’enfer ensemble et avoir ri plus que je ne l’aurais jamais imaginé, il m’a demandé de l’épouser. Et tout comme dans chaque vie avant celle-ci, et comme dans chaque vie qui la suivra, j’ai dit oui… et puis nous avons bu le sang de l’autre", a-t-elle étrangement écrit.

Il s’agira du deuxième mariage pour l’actrice de "Transformers". Elle avait épousé Brian Austin Green en 2010, avant de divorcer en octobre dernier. Avec son ex-mari, Megan Fox a eu trois enfants. Machine Gun Kelly, quant à lui, n’a jamais été marié. Toutefois, il est papa d’une adolescente de 13 ans, née d’une précédente relation avec Emma Cannon.