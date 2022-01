L’histoire d’amour entre la reine Elizabeth II et le prince Philip racontée dans un roman

Durant plus de 70 ans, la reine Elizabeth et le prince Philip ont vécu le parfait amour. En avril 2021, la souveraine a dû dire adieu à son mari. Ce décès a remis en lumière leur parcours en tant que couple. Une histoire royale qui a inspiré l’auteure Flora Harding pour son nouveau roman "Before the Crown".

Après la série "The Crown" qui a révélé un grand intérêt autour de la famille royale britannique, un nouveau roman est sorti ce 12 janvier 2022, pour le plus grand bonheur des fans de la royauté. L’intrigue de "Before the Crown" se déroule en 1943, en plein cœur de la Seconde Guerre mondiale et se concentre sur le début de l’histoire d’amour entre la princesse Elizabeth et l’officier de marine, Philip. Tandis que la guerre fait rage aux quatre coins du monde, la princesse Elizabeth se retrouve face au fringant officier dont elle a fait la rencontre à Londres neufs ans plutôt. Jeune lieutenant de vaisseau dans la Royal Navy, Philip incarne tout ce qui est contraire à l’étiquette : l’instabilité, l’audace et l’aventure. Or le roi George VI apprend leur relation, celle-ci est mise en péril par le protocole et la pression liée à la cour. Il représente le seul risque qu’elle n’a jamais été autorisée à prendre. Le risque que même l’ombre de la couronne ne l’empêchera pas de prendre. Ce livre rend hommage au prince Philip, décédé le 9 avril 2021, alors qu’il s’apprêtait à fêter son centième anniversaire. Après sa mort, la reine Elizabeth II a dû faire face à de douloureuses épreuves : le Brexit, la division de la famille royale après le départ du prince Harry et de Meghan Markle aux Etats-Unis, la crise sanitaire ou encore les problèmes du prince Andrew avec la justice. De son côté, l’auteure Flora Harding prépare déjà la sortie de son prochain ouvrage. Il s’intitulera: "The People’s Princess". Et comme vous l’aurez surement deviné, il évoquera la vie de Lady Diana. Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu.