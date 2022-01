Le prince Andrew va-t-il maintenant être expulsé de sa résidence royale estimée à 35 millions d'euros?

Le prince Andrew fait maintenant face à la perspective humiliante supplémentaire d'être expulsé de son manoir géorgien et pourrait également perdre sa protection policière, nous apprend ce vendredi matin le journal du Sun.

En 2003, le prince Andrew a signé un bail de 75 ans pour la résidence du Royal Lodge pour un montant unique de 1 million de livres sterling payé par le fond de la couronne, soit l'équivalent d'environ 250 livres sterling par semaine.

Andrew avait alors dépensé 7,5 millions de livres sterling pour rénover la propriété, y compris y ajouter une piscine intérieure.

Toujours selon le journal du Sun: la résidence du Royal Lodge, vaudrait au moins 30 millions de livres sterling sur le marché, soit 35 millions d'euros. Ce manoir qui est situé à 5 km du château de Windsor est l'ancienne maison de la reine mère.

L'ancienne épouse d'Andrew, Sarah Ferguson, vit également dans ce manoir, bien qu'officiellement le couple vit dans des ailes séparées.

S'il est expulsé de cette résidence royale suite à ses déboires judiciaires, le prince pourrait emménager dans l'ancienne maison de Harry et Meghan située à Frogmore Cottage, car leur bail expire en avril et un retour des Sussex semble très peu envisageable. Que deviendrait alors son ex épouse Sarah Ferguson? C'est la question qui se pose...

Ce dépouillement de tous ses titres et privilèges pourrait également signifier qu'il pourrait perdre sa protection policière – et qu'il doive désormais payer lui-même pour sa sécurité.