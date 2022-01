Katy Perry publie une photo sexy: la réaction pleine d'humour de son compagnon Orlando Bloom

La chanteuse américaine Katy Perry a partagé une série de clichés très sexy ce jeudi soir sur son compte Instagram, dont une photo d'elle prise de dos topless, vêtue d'un pantalon noir. L'artiste a marqué de cette façon la sortie de son nouveau clip vidéo "When I'm Gone", diffusé à la mi-temps du championnat national des éliminatoires de football universitaire 2022.

L'agenda de la fiancée de l'acteur Orlando Bloom est assez chargé ces derniers temps. Katy Perry se produit également en ce moment à Las Vegas au Resorts World où elle donnera 16 spectacles jusqu'au mois de mars.

Alors que les commentaires de cette série de clichés soulignaient à quel point la jeune femme était sexy et sensuelle, son fiancé, le célèbre acteur Orlando Bloom a visiblement tenu à lui remettre ses pieds sur terre en commentant la publication avec un humour sarcastique: "Babe, est-ce qu'on peut s'il te plaît aller chercher du lait de noisette. On n'en a presque plus."