La chanteuse belge Iliona, 21 ans, sort son nouvel album: découvrez sa chanson "Si m’aimes demain"

Iliona Roulin, chanteuse belge, était l’invitée du RTLINFO Avec Vous à l’occasion de la sortie de son nouvel album "Tête brûlée". "Ça fait trop bizarre. Je n’arrive pas à le croire", a-t-elle confié. La chanteuse s’est réjouie d’avoir pu co-réaliser un clip "drôle", "léger en tout cas", pour sa chanson "Si m’aimes demain".



Notre journaliste Olivier Schoonejans l’a comparée avec le chanteur Juien Doré. Un rapprochement qu’elle comprend tout à fait puisqu’elle connait bien ce chanteur français. "Julien me soutient beaucoup. J’ai l’impression que c’est mon grand frère", a-t-elle confié.



Bruxelloise, la jeune femme compose dans sa chambre avec son piano et son ordinateur, très simplement : "Tous les jours, c’est beaucoup de travail, a-t-elle raconté. Quand j’écris, je ne conscientise pas trop ce que je suis en train de raconter. C’est plus un cri du cœur. C’est assez instinctif".



Les succès des artistes belges, comme Stromae ou Angèle lui donne confiance pour l'avenir. "Ça fait trop du bien de se dire que même si on n'est pas à Paris, on peut s'exprimer et avoir une voix", a-t-elle raconté.



Son album "Tête brûlée" est disponible sur les plateformes de streaming. La jeune femme est également présente sur Instagram.