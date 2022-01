Céline Dion publie un message bouleversant: ses fans sont très émus (photo)

Le 14 janvier 2016, René Angélil s’éteignait à l’âge de 73 ans après un courageux combat contre le cancer. Six ans après sa mort, Céline Dion n’a pas oublié son mari. Ce vendredi, sur Instagram, elle a rendu hommage à l’homme de sa vie. "Je mentirais si je disais que je vais bien, je pense à toi au moins cent fois, car dans l’écho de ma voix, j’entends tes mots comme si tu étais là… Tu me manques", écrit la star de la chanson québécoise. Céline Dion a également publié une photo en noir et blanc de son mari.

Entre René Angélil et Céline Dion, c’était le véritable amour. L’imprésario canadien a largement contribué au succès de la chanteuse. Le couple s’est ensuite marié en 1994 à la basilique Notre-Dame de Montréal. En 2016, les obsèques de René Angélil ont aussi eu lieu dans cet édifice.

Céline Dion n’avait plus rien publié sur sa page Instagram depuis les fêtes de fin d’année. En octobre, elle avait annoncé une triste nouvelle à ses fans : elle devait annuler sa tournée et suspendre ses projets pour des raisons de santé.