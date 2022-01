La prochaine interview du prince Harry pourrait encore provoquer un séisme au sein de la famille royale

Le 3 février, le prince Harry prendra la parole lors d’un sommet virtuel sur la santé mentale. Cet événement est organisé par la star-up Better Up. A cette occasion, il explosera ses histoires personnelles. Il reviendra également sur des anecdotes qui ont été très difficiles à vivre pour lui. Cependant, les confidences du fils cadet du prince Charles inquiètent déjà les Windsor.

En mars 2021, le prince Harry et Meghan Markle ont accordé une interview exclusive à leur amie, Oprah Winfrey. A la suite de celle-ci, les tensions se sont accrues entre les parents d’Archie et de Lilibet et le reste de la famille royale britannique. Mais en ce début d’année, le prince Harry pourrait en remettre une couche. En effet, il a accepté de participer à un sommet virtuel de la star-up Better Up, dont il a rejoint l’an dernier l’équipe en qualité de "Chief Impact Officer". D’après le journaliste Omid Scobie, la prise de parole du prince Harry est programmé pour le 3 février. Son allocution va être très personnelle, ce qui fait déjà trembler le palais de Buckingham.

Le frère du prince William aurait encore beaucoup de révélations à faire au sujet de la famille royale. Selon le journaliste: "il faut s’attendre à ce que le duc parle d’histoires personnelles. Mais également de défis qu’il a dû surmonter dans sa vie en tant que membre royal et de ses succès."

En attendant, "les mémoires du prince Harry" qui sortiront en fin d’année, le vilain petit canard de la famille royale britannique va commencer cette année avec des propos explosifs. Ca promet pour la suite.