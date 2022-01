Céline Dion toujours souffrante: elle prend une décision qui va décevoir ses fans (photo)

Dans un communiqué relayé ce samedi 15 janvier 2022, Céline Dion a annoncé l’annulation d’une partie de son "Courage World Tour", qui devait se dérouler en Amérique du Nord au printemps prochain. La star québécoise doit poursuivre sa convalescence. En effet, depuis de nombreux mois, elle souffre de "spasmes musculaires". Cette annulation a attristé beaucoup de fans.

"J’espérais vraiment être prête à remonter sur scène, mais je constate que je dois être plus patiente et suivre les recommandations de mes médecins. Nos spectacles demandent beaucoup d’organisation et de préparation, et nous devons donc prendre aujourd’hui des décisions qui affecteront les plans dans deux mois. Je serai tellement heureuse quand je retrouverai la santé, que la pandémie sera derrière nous et que je monterai sur scène à nouveau. En attendant, j’ai été très touchée par tous les messages d’encouragements que vous m’avez envoyés sur les réseaux sociaux. Je ressens votre amour et votre soutien et ça compte énormément pour moi", écrit-elle sur Instagram

La veuve de René Angélil avait tout de même pu donner une cinquantaine de concerts avant que la crise sanitaire vienne jouer les trouble-fêtes. Elle devait reprendre sa tournée aux Etats-Unis le 9 mars prochain à Denver.

Pour l’instant, les fans européens de la chanteuse seront rassurés d’apprendre que les dates prévues sur le vieux continent sont toujours maintenues. Céline Dion est déjà très attendue à Birmingham le 25 mai prochain.