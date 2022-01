Kanye West s’incruste à la fête d’anniversaire de sa fille

Rien n'arrête Kanye West, lorsqu'il s'agit de passer du temps avec ses enfants. Alors qu’il n’était pas convié au quatrième anniversaire de sa fille, Chicago, le rappeur a trouvé le moyen de se rendre à l’endroit en question, ce qui a fortement contrarié Kim Kardashian.

Depuis quelques semaines, le rappeur américain de 44 ans ne cesse de faire parler de lui. Séparé de Kim Kardashian, il avait pourtant voulu la récupérer, à tel point qu’il s’est offert une villa dans la rue à côté de chez elle. Avec autant de pressions et de provocations, la femme d’affaires a commencé à craquer au point où elle ne supportait plus de voir son ex-mari. Une source, proche de la star de téléréalité, s’était confiée à ce sujet au tabloïd The Sun. "Kim souhaiterait rester amie avec Kanye car il reste le père de ses enfants. Mais elle a complètement tourné la page et ce n’est malheureusement pas son cas. (…) Kim a bien l’intention de conserver une bonne relation avec lui pour leurs enfants. Cependant, elle ne désire pas qu’il y ait des tensions. (…) A l’heure actuelle, elle ne s’entend pas du tout avec lui et ils ont même du mal à se retrouver dans la même pièce."

Dans cette ambiance électrique, Kim Kardashian a été impérative: elle ne voulait pas voir son ex-conjoint lors de la fête d’anniversaire de Chicago. Le clan Kardashian a décidé de fêter les quatre ans de la petite fille ainsi que les trois ans de Stormi, sa cousine. Mais déterminé à jouer les trouble-fêtes, Kanye West est parvenu à trouver l’endroit de la fête d’anniversaire.

Sur les réseaux sociaux, des vidéos ont fuité. On peut y voir, le rappeur en grande discussion avec son ex-belle-mère, Kris Jenner. Selon TMZ, Kanye West n’aurait adressé aucune parole à la mère de ses enfants. Pour lui, il a réalisé le plus important: être présent pour les quatre ans de sa fille.