Un chercheur français a doublé DiCaprio dans "Don’t Look Up": "Ce qui m’a frappé, c’est la lenteur du processus"

Il s’appelle Michael Marsset, il a 32 ans et il est originaire du Finistère, en France. Un jour, en ouvrant ses mails, il voit une annonce pour doubler Leonardo DiCaprio.

"Recherche spécialiste des astéroïdes pour doubler Leonardo DiCaprio", c’est le genre d’annonce qu’a reçu Michael Marsset. Au début, il pensait à une "mauvaise" blague, mais il a très vite succombé à la tentation. Le scientifique correspondait en tout point aux critères demandés. C’est ainsi qu’il a pu contribuer au succès du film "Don’t Look Up". Une aubaine pour ce trentenaire qui est fan de l’acteur.

Auprès du Parisien, Michael explique qu’il a été choisi pour prêter "main forte" à la réalisation de la comédie satirique, qui est pour l’instant le deuxième plus grand succès de la plateforme de streaming.

Pour résumer cette superproduction à 75 millions de dollars: Jennifer Lawrence et Leonardo DiCaprio incarnent deux astronomes qui découvrent une comète large d’une dizaine de kilomètres dont la trajectoire se dirige vers la Terre. Selon leurs calculs, la comète s’écrasera sur la planète dans six mois, causant sa destruction. Sauf que ni la présidente, interprétée par Meryl Streep, ni les médias prennent la situation sérieusement. Ce film se veut être une métaphore de la crise du réchauffement climatique.

Je suis admiratif du travail qu’il fait d’un point de vue du militantisme écologique

Ces fameux calculs qui mènent à la terrible tragédie sont tirés d’un ouvrage scientifique de 1985, c’est Michael Marsset qui les a recopiés. Mais comment cet étudiant breton en astrophysique à Boston a atterri dans ce film ? Dans un message transféré par son encadrant de postdoctorat une équipe de cinéma recherchait, au sien du Massachusetts Institute of Technology, une doublure pour Leonardo DiCaprio. En particulier pour la scène où il développe les équations et se rend compte que la fin est proche. "Ecrire des équations sur un tableau, ça demande un peu d’entraînement. Ils voulaient quelqu’un qui travaille dans le domaine des astéroïdes et du système solaire pour l’authenticité de la scène", explique-t-il au Parisien. "J’ai tout de suite répondu que j’étais intéressé. J’aime bien le cinéma, je suis fan de DiCaprio et assez admiratif du travail d’un point de vue du militantisme écologique", ajoute-t-il.

Michael est resté quatre jours sur le tournage de ce film. "J’étais assis et j’attendais qu’on m’appelle. Ce qui m’a frappé, c’est la lenteur du processus: voir le directeur donner des instructions aux acteurs. C’est comme un peintre qui fait une toile, c’est très lent, par petites touches. Ils refont les mêmes scènes, encore et encore, sous différents angles de vue." Toutefois, l’avis du Français a été sollicité à plusieurs reprises pour donner une crédibilité scientifique dans certaines scènes du film.

En tout cas, Michael gardera un excellent souvenir de cette expérience unique au monde. "Leonardo DiCaprio est très sympa. Lors de mon dernier jour, avant mon départ, ils m’ont fait venir sur le plateau pour que tout le monde me dise au revoir. Il est venu me voir personnellement et il m’a remercié. On s’est fait une petite tape du coude", conclut-il.