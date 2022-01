Stéphane Plaza cambriolé: "Un événement violent et compliqué"

Samedi 17 janvier, Stéphane Plaza a retrouvé son domicile cambriolé. Un coup dur pour l'animateur qui s'est confié sur les réseaux sociaux.

"Les boules, les boules, les boules." Sur son profil Instagram, l'animateur de Maisons à vendre et Chasseurs d'apparts Stéphane Plaza explique avoir été cambriolé ce week-end. Un comble pour le "premier agent immobilier de France" (c'est ainsi qu'il est décrit dans ses émissions) qui a découvert son appartement sens dessus-dessous au retour des Bouffes Parisiens, théâtre où il joue aux côtés de Jeanfi Janssens et Valérie Mairesse.

Visiblement touché par l'événement, Stéphane Plaza s'est confié à ses fans sur Instagram. "Forcément, je suis triste au fond", peut-on lire. "Il y a plus grave, ce n'est que du matériel mais ça reste violent et compliqué", poursuit-il. Dans cette même publication, l'agent immobilier rassure cependant sur sa bonne santé et son moral. "Je continuerai de sourire encore et encore."

D'après une story publiée ce dimanche, la police s'est rendue sur place. Les empreintes ont été prises au domicile de l'animateur et une déposition a été faite. "On repart à zéro!" temporise-t-il avant d'ironiser: "Joyeux 2022".



©Instagram Stéphane Plaza - Capture d'écran story