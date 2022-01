"Ça doit cesser, je t'aime": Jamie Lynn Spears veut faire la paix avec Britney

La dispute entre les soeurs Spears serait-elle terminée ? C'est en tout cas ce que semble espérer Jamie Lynn Spears sur les réseaux sociaux.

Le tremblement de terre a commencé sur le plateau de l'émission Good Morning America et dans l'autobiographie de Jamie Lynn Spears. La soeur cadette de la chanteuse de Baby, One more time se confie sur l'état des relations familiales et parle de Britney comme étant "erratique, paranoïaque et en boucle".

Depuis, sur Twitter, sur Instagram, en story, les deux Américaines se chargent l'une et l'autre à coup de punchlines. Britney Spears accuse notamment sa petite soeur de ne pas l'avoir aidée et de ne rien avoir fait pour éviter sa persécution quand elle était sous la tutelle de son père.

Après quelques jours de bataille publique, Jamie Lynn Spears a appelé sa grande soeur au calme sur Instagram ce dimanche. "Britney, juste, appelle moi", demande-t-elle. "C'est embarrassant et ça doit cesser. Je t'aime." Avant de publier une citation de Martin Luther King: "La haine ne peut chasser la haine. Seul l'amour peut faire ça." Un acte de paix ?



©Instagram Jamie Lynn Spears - Capture d'écran story