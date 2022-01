Farrah Abraham menottée en pleine rue: elle aurait giflé un agent de sécurité dans une discothèque (vidéo)

Farrah Abraham, ex-starlette de "Maman à 16 ans" (Teen Mom), fait régulièrement parler d’elle pour ses frasques. L’Américaine de 30 ans a été arrêtée par la police samedi dernier. Ivre et agressive, elle a dû être menottée en pleine rue. Scène que n’ont pas manqué de filmer des paparazzi.



"Allez-vous faire foutre, a-t-elle lancé aux agents de police. Je n’ai attaqué ou blessé personne ! Je suis une personne normale. C’est pathétique. Je ne veux pas être arrêtée". Et de crier, en larmes : "Ne me provoquez pas, vous me faites mal !"

La vedette a raconté à TMZ avoir été attaquée par une personne pendant qu’elle dinait avec ses amis dans ce club. Elle affirme que les employés de l’établissement l’ont poussée à bout dans le but d’orchestrer son arrestation pour revendre les images aux médias.