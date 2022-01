Jamie Lynn Spears se souvient d'un moment dramatique: "Britney a pris un couteau et nous a enfermées dans une chambre"

Britney Spears s'est peut-être enfin libérée du contrôle de son père, mais sa petite sœur, Jamie Lynn Spears est déterminée à lui rappeler son passé trouble.

Dans le nouveau livre explosif intitulé "Things I Should Have Said", Jamie Lynn Spears fait une série d'affirmations choquantes sur le chanteuse américaine de 40 ans. Elle raconte notamment comment Britney Spears a pris un couteau et les a enfermées toutes les deux dans une chambre alors que Jamie Lynn n'avait que 12 ans.

Décrivant sa sœur comme "paranoïaque et erratique", Jamie Lynn, 30 ans, affirme dans ses mémoires qu'elle a passé son adolescence à cacher au monde entier "les problèmes mentaux de sa soeur et les épisodes effrayants qui en découlaient".

Elle dit que l'incident présumé du couteau s'est produit peu de temps après que Britney ait épousé son premier mari Jason Alexander à Las Vegas, en 2004, dans ce que Jamie Lynn évoque comme un "brouillard de substances".

Elle décrit la scène: "Une fois, elle m'a dit: "Bébé, j'ai peur", et a pris un grand couteau dans la cuisine, m'a entraînée dans ma chambre et elle nous a enfermées toutes les deux à l'intérieur."

Le livre a déclenché une guerre des mots entre les deux sœurs.

Alors que Jamie Lynn assure la tournée promotionnelle de son livre et multiplie les apparitions dans les émissions télévisées américaines pour le promouvoir, Britney Spears s'est tournée vers les médias sociaux pour riposter.

Ce week-end, Britney a furieusement tweeté que sa sœur s'était "abaissée à un tout nouveau niveau de bassesses".