Le prince Charles invite Harry et sa famille: la raison étonnante invoquée par les Sussex pour ne pas venir

Le prince Charles a invité le prince Harry et sa famille à rester avec lui au Royaume-Uni dans l'espoir de rencontrer pour la première fois sa petite-fille Lilibet, née le 4 juin 2021 aux Etats-Unis.

L'invitation a été lancée par le prince de Galles juste avant Noël, révèle le Daily Mirror. Le prince Charles espère réunir sa famille au complet autour de lui, ce qui n'a plus été le cas depuis le départ précipité de Meghan et Harry au Canada quand ils ont choisi de démissionner de leurs fonctions royales en Angleterre en mars 2020.

Ces derniers mois, les relations entre Harry et sa famille d'Angleterre se seraient adoucies, et les appels téléphoniques auraient tous lieu dans "la bonne humeur", ont indiqué plusieurs sources au journal.

Et une source royale de préciser: "Le prince de Galles est attristé de ne pas pouvoir passer du temps avec ses petits-enfants, Archie et Lilibet, et cela lui manque vraiment. C'est un grand-père fantastique et il adore jouer ce rôle. Il est certainement juste de dire qu'il a le sentiment qu'il manque quelque chose à sa vie de ne pas pouvoir connaître les enfants de Harry."

"C'est quelque chose à quoi il souhaite remédier, c'est pourquoi il leur a envoyé une invitation. Il a précisé qu'Harry, Meghan et les enfants pouvaient rester avec lui s'ils le voulaient, chaque fois qu'ils souhaitaient rentrer au Royaume-Uni."

Cependant, le refus du prince Harry de revenir sans un niveau de sécurité substantiel payé par la monarchie britannique aurait mis fin aux espoirs du prince Charles de réunir sa famille.

En effet, le prince Harry a menacé de poursuivre en justice le gouvernement de Sa Majesté pour pouvoir bénéficier d'une protection du gouvernement quand il revient au Royaume-Uni.

Le duc de Sussex ne devrait pas s'attendre à ce que des gardes du corps lui soient fournis lorsqu'il décidera de rentrer chez lui, a déclaré Dai Davies, un ancien chef de la protection royale, estimant que quand le prince a décidé de quitter la famille royale, il était également convenu qu'il prendrait à sa charge les coûts de sa sécurité.

Pour le prince Harry, il est trop dangereux d'effectuer une visite au Royaume-Uni sans pouvoir bénéficier de la sécurité des gardes du corps de Scotland Yard.

"Scotland Yard n'est pas disponible à la location", ont riposté plusieurs sources gouvernementales.

Une nouvelle polémique avec les Sussex qui voit les espoirs du prince Charles s'amenuiser.