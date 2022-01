Ce magnifique geste de Dadju qui rencontre une jeune fille victime de harcèlement scolaire (photo)

Le harcèlement scolaire est un phénomène qui se répand de plus en plus dans les écoles. En France, plus précisément à Chambéry, en Savoie, Anna-Chloé, une collégienne de 11 ans a été la cible d'insultes racistes de la part d'élèves de son école. Pour la soutenir dans cette épreuve, Dadju a invité la jeune fille chez lui. Fan du chanteur, Anna-Chloé a été très enchantée de passer ce moment privilégié avec le frère de Gims.

La journée du 15 janvier 2022 restera à jamais graver dans la mémoire d'Anna-Chloé. Victime de harcèlement scolaire, sa mère accuse l'établissement scolaire d'avoir voulu couvrir une agression à caractère raciste après la chute de sa fille dans la cour. Quelques jours avant l'incroyable surprise, la maman de la collégienne de 11 ans avait accordé une longue interview à l'influenceuse Sally. Lors de cet entretien, la mère de famille a expliqué avec beaucoup de détails les agressions physiques et verbales que subissaient sa fille. Touchée par cette terrible histoire, la youtubeuse, qui s'engage souvent dans certaines problématiques sociétales sur les réseaux sociaux, a organisé la journée de rêve pour redonner le moral à Anna-Chloé. La journée a démarré par un sympathique brunch. Ensuite, la fillette a eu droit aux services d'une coiffeuse et d'un maquilleur. Après un shooting photo pendant lequel, elle a posé avec sa mère, Anna-Chloé a brièvement rencontré le youtubeur Michou. Mais la surprise ne s'est pas arrêtée là, la collégienne s'est rendu dans la résidence de Dadju. Un accueil chaleureux Sur des vidéos partagées sur le compte Instagram du chanteur, les internautes ont pu voir une jeune fille aux anges. Le petit frère de Gims a mis rapidement à l'aide Anna-Chloé: "Installe-toi bien. Tu veux boire quoi? Tu veux manger quoi?" L'artiste a également partagé des photos en dessous desquelles, il légendait: "La force est collective. Soutien et amour pour Anna-Chloé et sa maman." Une image instagram a été intégrée à cet endroit. Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux et le partenaire 'instagram' pour afficher ce contenu.