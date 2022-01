Khloé Kardashian tourne définitivement la page "Tristan Thompson"

Après l'ultime trahison de Tristan Thompson qui est devenu père pour la troisième fois avec le mannequin Maralee Nichols, Khloé Kardashian se dit prête à tourner définitivement la page. En privé, la petite sœur de Kim Kardashian assure à ses proches qu'elle se porte bien. Elle a pris une grande décision: se consacrer à elle-même et à sa fille, True.

Selon le média Page Six, la femme de 37 ans a apprécié les excuses publiques du joueur de basket, qui a admis l'avoir trompée en même temps qu'il a reconnu sa nouvelle paternité. "Elle a décidé de ne pas répondre publiquement, mais elle lui a fait savoir en privé qu'elle avait aimé le message. Elle est au-dessus de tout ça et bien qu'elle ne se remettra jamais avec lui, Khloé veut vraiment que Tristan soit un bon père pour True. Elle souhaite qu'il ait une grande place dans la vie de sa fille. C'est une super maman et elle veut que True ait une bonne relation avec son papa. Pour cette raison, Khloé ne se battra pas avec Tristan et ne l'empêchera pas d'être intégré à sa famille", confie une source.

La relation entre Khloé et le pivot des Kings de Sacramento a connu beaucoup de rebondissements. Leur dernière rupture remonte à juin 2021. Les deux stars américaines ont commencé à se fréquenter pour la première fois en 2016. Alors que Khloé Kardashian était enceinte de leur enfant, des premières révélations d'infidélités avait surgi dans la presse. Elle avait finalement accepté de lui donner une seconde chance, avant d'être trahie à nouveau...