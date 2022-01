Muriel Robin regrette d'avoir fait son coming-out trop tôt dans sa carrière

Ce lundi 17 janvier, nos confrères de Télé Loisirs ont publié une interview vidéo de Muriel Robin. Dans ses confessions au magazine, la comédienne de 66 ans revient sur les choix et regrets qui ont influencé son parcours. Parmi eux, celui d'avoir annoncé son "coming-out" trop tôt dans sa carrière. "Dans le métier, faut pas dire qu'on est homosexuelle parce qu'on ne travaille pas si on le dit", constate-elle. "Les homos avec les homos, les hétéros avec les hétéros."

Selon Muriel Robin, la révélation de son orientation sexuelle il y a 30 ans aurait fait de l'ombre à son succès. "Je suis passée à côté du métier que je voulais faire", déplore-t-elle. "C'est le plus grand chagrin de ma vie."

"Pas heureuse" dans "Les Visiteurs 2"

Dans cette même interview, Muriel Robin revient sur son rôle dans "Les Visiteurs 2", sorti en 1998. Elle explique avoir été le second choix du réalisateur Jean-Marie Poiré, après que Valérie Lemercier ait décliné de jouer son rôle dans le deuxième opus de la saga. "Je n'aurais pas dû le faire. Déjà quand on n'est pas choisie, c'est pas terrible, mais être choisie en deuxième (...) Je n'ai pas été heureuse et donc je n'ai pas été très drôle et je n'ai pas été très bonne non plus."