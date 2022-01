Michèle Laroque, positive au covid-19, préside le Festival de l'Alpe d'Huez en vidéoconférence

Ce lundi 17 janvier 2022, commençait le Festival d'Alpe d'Huez. Il se terminera ce dimanche 23 janvier. Mais ce rendez-vous incontournable du cinéma français, créé en 1997, est touchée de plein fouet par la crise sanitaire. La Présidente du jury, Michèle Laroque a été testée positive au coronavirus. Elle a donc décidé de réaliser sa mission à distance. L'actrice a tenu à réagir sur Twitter.

Je vais être une présidente en télétravail

"Je suis très impatiente de voir tous ces films. Vive le @Festivalpedhuez! Vive la comédie! Vive le rire!", a-t-elle écrit sur Twitter. De plus, l'actrice et réalisatrice n'est pas la seule à être contaminée, le comédien Malik Bentalha a également été testé positif. "Ils tiendront leur rôle et verront les films à distance en espérant pouvoir rejoindre le Festival dès que possible", communique le journaliste de RTL, Stéphane Boudscoq.

Pas moins d'une dizaine de films sont en compétition. Quant à Michèle Laroque, en plus de juger les films de ses petits camarades, elle présentera, hors compétition, sa nouvelle œuvre en tant que réalisatrice. C'est la troisième fois, qu'elle passe derrière la caméra. Dans son nouveau long-métrage dans lequel elle joue aussi, elle sera entourée de ses amis de longue date: Isabelle Nanty, Thierry Lhermitte, Armelle ou encore Patrick Timsit.

"Il y a eu un rendez-vous manqué en 2021, mais comme le rire est plus fort que tout, rien ne peut l'arrêter, pas même une épidémie! En 2022, le Festival revient plus fort et plus puissant que jamais. Je suis très honorée, très heureuse et très fière d'être la Présidente du jury", s'était-elle réjouie en apprenant sa nouvelle tâche.