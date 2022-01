Une aristocrate britannique révèle les liens étroits entre Jeffrey Epstein et Bill Clinton: "Ils étaient comme des frères"

L'ex-petite amie du prince Andrew, Lady Victoria Hervey, a affirmé hier soir dans un documentaire explosif diffusé sur la chaîne britannique privée ITV que Jeffrey Epstein et l'ancien président américain Bill Clinton "étaient comme des frères" et "adoraient" être en la compagnie du duc d'York.

La jest-setteuse de 44 ans et ancienne "It Girl", qui est la fille du 6e marquis de Bristol et l'ancienne petite amie du duc d'York, a rencontré Epstein et Ghislaine Maxwell il y a 20 ans.

S'exprimant dans le documentaire d'ITV "Ghislaine, Prince Andrew et le pédophile" diffusé mardi soir, Lady Victoria a parlé de la relation entre Jeffrey Epstein et l'ancien président américain Bill Clinton, qui ont été photographiés à plusieurs reprises ensemble.

"Bill Clinton était définitivement très proche de Jeffrey", a déclaré Lady Victoria. "Je ne sais pas si vous avez vu les peintures qui se trouvaient dans la maison de Jeffrey Epstein ? L'une d'eux était un portrait de Bill Clinton portant la robe que portait Monica Lewinsky lors de leur liaison".

"Ils étaient comme des frères, vous savez, et Bill Clinton était également proche de Ghislaine", a déclaré la mondaine. En 2010, Ghislaine Maxwell était une des invitées du mariage de Chelsea Clinton, la fille de Bill Clinton alors que l'ancien président a toujours nié avoir été proche d'Epstein.

Le duc d'York est accusé d'avoir eu des relations sexuelles avec Virginia Giuffre lorsqu'elle était adolescente et qui prétend avoir été victime de la traite de jeunes femmes utilisées par Jeffrey Epstein et Ghislaine Maxwell. Le prince Andrew nie vigoureusement les accusations portées à son encontre par Mme Giuffre.

Interrogée par le présentateur d'ITV, Ranvir Singh, sur ce que Lady Victoria pensait alors de l'amitié qui unissait Jeffrey Epstein avec le prince Andrew, l'aristocrate explique: "Le prince Andrew était le fils de la reine d'Angleterre. Les américains adorent ça. Jeffrey adorait ça. Bill Clinton a adoré ça."

Lady Victoria, qui sociabilisait avec Maxwell, Epstein et le duc au début des années 2000, a déclaré au documentaire: "Jeffrey était vraiment le leader et Ghislaine était la complice. Vous savez, c'était un peu comme un Batman et Robin et ils étaient un double acte. Je ne pense pas que Jeffrey aurait pu faire tout cela sans Ghislaine".

Lady Victoria a également estimé que le couple l'avait également utilisée comme “appât'' à l'époque pour divertir les amis de Jeffrey Epstein, affirmant que le pédophile “s'était assis et avait attendu qu'elle aille pêcher, et chercher des amies pour les divertir, lui et ses amis".