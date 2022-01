Les mots déchirants de Jill Vandermeulen, hospitalisée après une nouvelle fausse couche: "Deuxième échec ce mois-ci"

Lundi sur Instagram, la youtubeuse et animatrice Jill Vandermeulen a partagé une triste nouvelle à ses abonnés Instagram depuis son lit d'hôpital : elle a fait une nouvelle fausse couche. Cette fois, elle veut en connaître les raisons.

En effet le 25 juillet dernier, elle annonçait avec tristesse avoir perdu un bébé. Et elle a décidé de parler librement de son expérience afin de soutenir les couples qui connaissent les mêmes difficultés qu'elle et son compagnon.

"Après malheureusement un deuxième échec ce mois-ci, nous allons prendre l’initiative de chercher la cause éventuelle. Je vous en parlerai ouvertement plus tard parce que je pense que beaucoup de femmes et de couples se reconnaîtront dans ce que nous vivons. PS : nous allons bien même si la tristesse, la peine et la déception sont évidemment présentes", a-t-elle écrit en story.

Face à cette nouvelle épreuve, elle a demandé à ce que des analyses soient effectuées afin de comprendre pourquoi cela était à nouveau survenu.

"Info importante. En cas de perte de votre grossesse, si la fausse couche n’est pas spontanée, vous pouvez (en Belgique) demander un curetage à votre gynécologue. Ici, l’option m’a de suite été proposée. Il s’agit certes d’une hospitalisation avec anesthésie générale, donc pas facile, mais une analyse de l’embryon pourra être faite afin d’obtenir des réponses", a-t-elle poursuivi.

La jeune femme entend user de son influence pour informer au mieux les personnes vivant, comme elle, une situation difficile. L'occasion aussi pour ces personnes qui perdent un bébé en cours de grossesse d'échanger avec elle.



©Instagram Silent Jill - Captures d'écran story