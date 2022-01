Ce geste de réconciliation du prince Charles envers Harry et Meghan

Les relations tendues entre Meghan et Harry et la famille royale britannique ne semblent pas vraiment s'apaiser ces derniers mois. Mais selon le Mirror, le prince Charles aurait tenté de faire bouger les choses très récemment.

Triste de ne pas voir davantage son fils, sa belle-fille et leurs enfants, il a officiellement invité Harry et Meghan à séjourner en Angleterre. Il faut dire que depuis qu'ils ont renoncé à leurs obligations royales il y a 2 ans et sont parties s'installer aux Etats-Unis, ils ne se sont jamais retrouvés. Et toujours d'après The Mirror, qui cite des sources proches de Buckingham, les deux hommes auraient eu un coup de fil chaleureux.

"Charles est attristé de ne pas avoir eu l'opportunité de passer du temps avec ses petits-enfants. C'est un grand-père formidable et aimant qui prend son rôle très au sérieux et il est probable qu'il ressente un manque du fait de ne pouvoir voir les enfants d'Harry. C'est une situation à laquelle il cherche à remédier à travers cette invitation faite aux Sussex à séjourner à ses côtés dès qu'ils émettront le souhait de se rendre en Angleterre", a ainsi confié un informateur au journal anglais.

Harry répondra-t-il favorablement à cette invitation ? Il a récemment réclamé de bénéficier des services de sécurité de la couronne s'il revenait au Royaume-Uni.