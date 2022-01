Pluie d'hommages de célébrités après le décès brutal de Gaspard Ulliel: "Le cœur brisé"

Le monde du cinéma et les fans restent sans voix à l'annonce du décès de l'acteur à l'âge de 37 ans dans un accident de ski.

Très vite pris en charge par les secours après une collision avec un autre skieur, Gaspard Ulliel a été hélitreuillé jusqu'à l'hôpital de Grenoble mardi, dans un état grave. On apprend aujourd'hui qu'il n'a pas pu être sauvé.

La star était en couple avec le mannequin Gaëlle Pietri et il était le père d'un petit Orso, né en 2018…

À l'annonce de son décès, de nombreuses personnes ont tenu à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux.

Les acteurs Jean Dujardin et Guillaume Canet ont sobrement écrit "Gaspard" sous une photo de l'acteur, vraisemblablement sans voix face à cette horrible nouvelle.

Pierre Niney, qui a également joué le rôle d'Yves Saint-Laurent, tout comme son comparse, lui a rendu hommage en écrivant : "Le cœur brisé. Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent. Pensées à sa famille."

Des personnalités politiques ont également réagi, tel Jean Castex, le premier ministre français, qui a écrit ce beau message : "Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument. C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard. Nous perdons un acteur français".

La ministre française de la Culture Roselyne Bachelot a également écrit un mot pour l'acteur : "Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception. Le cinéma perd aujourd’hui un immense talent. J’adresse mes condoléances à ses proches et mes pensées affectueuses à tous ceux qui le pleurent aujourd’hui."

D'autres personnalités publiques, comme la journaliste Audrey Pulvar, tiennent à saluer le talent et l'homme qu'était Gaspard Ulliel. "Quelle grande tristesse et quel choc !", écrit-elle.

De nombreux fans et anonymes ont également posté des messages d'hommage sur les réseaux sociaux, en réaction au décès brutal de l'acteur.