Gaspard Ulliel: l'histoire derrière sa cicatrice

Il a été à l'écran un Saint Laurent magnétique et un écrivain en fin de vie bouleversant: à seulement 37 ans, Gaspard Ulliel est brutalement décédé après un accident de ski. "Victime d'un accident de ski" mardi, l'acteur "est décédé", a indiqué sa famille dans un communiqué transmis mercredi à l'AFP par son agent.

L'acteur, qui a marqué les esprits, avait une cicatrice sur la joue gauche. Une marque qui accentuait la fossette.

Elle faisait partie de lui depuis son enfance. À l'âge de 6 ans, Gaspard Ulliel a été griffé par un doberman. Et il avait "des images assez précises de ce qui s'est passé ce jour-là", a raconté l'acteur lors d'une interview accordée à Konbini en 2018. Il se souvenait que le chien se trouvait au pied d'un arbre et il avait encore les images du moment où on lui a recousu la joue. "Ça fait partie de moi. Je n'ai pas forcément vu ça comme un atout, ni comme un inconvénient, c'est un peu entre les deux en fait", disait-il.

"Un immense talent"

Le décès de Gaspard Ulliel, acteur déjà accompli à la gueule d'ange, a suscité un flot de réactions émues dans le milieu du cinéma, comme au sommet de l'Etat.



Le président de la République, Emmanuel Macron, a fait part dans un communiqué de sa "grande tristesse". "Acteur de télévision depuis l'enfance, de cinéma ensuite, de théâtre parfois, icône de l'élégance française, il éblouissait tous les objectifs et occupait le haut de l'affiche depuis plus de deux décennies", a salué le chef de l'Etat.



"Sa sensibilité et l'intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d'exception. Le cinéma perd aujourd'hui un immense talent", a déclaré la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot.

"Coeur brisé"



Pierre Niney, qui avait lui aussi incarné Yves Saint Laurent à l'écran, et remporté pour ce rôle un César, s'est dit "le coeur brisé". "Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent", a-t-il déclaré sur Twitter.



Gaspard Ulliel était connu du grand public pour des films comme "Un long dimanche de fiançailles" (2004) de Jean-Pierre Jeunet, "Saint Laurent" (2014) de Bertrand Bonello et "Juste la fin du monde" (2016) de Xavier Dolan, qui lui avait valu le César du meilleur acteur en 2017. Il y incarnait un écrivain retrouvant sa famille après douze ans d'absence, à qui il venait annoncer sa mort prochaine.



Le réalisateur québécois a fait part de sa douleur sur Instagram, se disant "vidé, sonné", par le décès de cet être qu'il "aimai(t) profondément".



Au cours d'une carrière éclectique, Gaspard Ulliel avait tourné aux côtés de grands noms du cinéma, comme Isabelle Huppert et Gérard Depardieu.



Avec sa légère balafre liée à une griffure de chien dans l'enfance, il était également le visage d'un parfum Chanel.



Il menait une carrière en France mais aussi à l'international et sera à l'affiche de la série Marvel "Moon Knight", diffusée dès le 30 mars sur Disney+.



Il était récemment en tournage pour une série de Xavier Giannoli attendue sur Canal+, a rapporté son agent à l'AFP, et avait fini de tourner "Plus que jamais", aux côtés de Vicky Krieps et Liv Ullmann.

Cette marque a parfois été un avantage lors de certains castings comme pour "Un long dimanche de fiançailles", le film de Jean-Pierre Jeunet. Dans une scène, le personnage incarné par Audrey Tautou caresse sa joue et sa cicatrice.