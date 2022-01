L'acteur Jensen Ackles révèle avoir détesté travailler avec Jessica Alba: "Elle était horrible"

L'acteur Jensen Ackles s'est laissé aller à quelques confidences croustillantes dans le podcast "Inside of You" animé par Michael Rosenbaum. Il a révélé que travailler avec Jessica Alba dans la série "Dark Angel" en 2001 a été pour lui une très mauvaise expérience.

L'acteur a détaillé que dès le début, l'actrice n'avait pas l'air ravie de le voir. "J'étais comme le nouveau venu dans le quartier et j'ai été choisi par la direction de la série", a expliqué Jensen Ackles. "Et notre dispute était comme une querelle interminable entre un frère et une sœur."

"Je pense que Jessica Alba, était "dans une relation qui lui causait un stress excessif", a cru comprendre l'acteur à l'époque. En 2001, Jessica était fiancée à son partenaire à l'écran Michael Weatherley qu'elle avait elle-même rencontré sur le tournage de Dark Angel. Le couple s'est séparé en 2003.

"Ce n'est pas qu'elle ne m'aimait pas. Elle était juste: ''Oh, voici le beau garçon que la chaîne a ramené parce que c'est ce dont nous avons besoin pour booster nos audiences."

Jensen Ackles a confié qu'il se sentait victime d'intimidation et qu'il était déconcerté par l'accueil glacial qu'il a reçu de l'actrice principale et s'est demandé: "Qu'est-ce que c'est que ce bordel?" Qu'est-ce que j'ai fait?" Et de conclure: "Elle était vraiment horrible".