Britney Spears s'en prend à sa soeur Jamie Lynn: "Je t'emm***"

Rien ne va plus entre Britney Spears et sa soeur Jamie Lynn Spears. La chanteuse a continué à la critiquer sur Instagram mercredi, car il semble que la pop star soit toujours furieuse après l'interview de sa jeune sœur dans "Call Her Daddy".



Dans l'interview de "Call Her Daddy", Jamie Lynn a raconté la fois où la chanteuse de "Stronger" a proposé d'acheter une maison à leur mère si elle divorçait de leur père, Jamie Spears. Jamie Lynn a apparemment laissé entendre qu'elle était confuse, en disant à l'animateur du podcast Alex Cooper, "Maintenant, en regardant en arrière, quelle étrange chose à faire".



"C'est bizarre de dire: 'Je te donne une maison si tu divorces de papa'. Pourquoi votre enfant serait-il capable de vous dire ça ?"



Pendant une autre partie de l'interview, Jamie Lynn a dit à Cooper qu'elle avait eu peur lorsque sa grande sœur aurait un jour pris un couteau et les aurait enfermées toutes les deux dans une chambre.



"C'était vraiment effrayant et je ne me sentais vraiment pas en sécurité", a déclaré Jamie Lynn au sujet de l'incident présumé. "Je pense qu'il est important que je le dise parce que je ne le comprenais pas - j'étais une enfant". Elle a ensuite qualifié sa sœur de "jeune femme brillante" qui "a dû souffrir".



Britney a écrit en réponse aux allégations concernant l'incident du couteau: "Pourquoi cette conversation dure-t-elle 20 minutes ? Oh, mais tu ne veux pas continuer à en parler parce que tu ne veux pas blesser quelqu'un... pourtant tu en parles et tu dis que tu ne te sentais pas en sécurité avec moi et que c'était bizarre".



La lauréate des Grammy Awards a ajouté: "Je t'emmerde Jamie Lynn".



La chanteuse de "Toxic", 40 ans, a également fait référence à une autre partie de l'interview, dans laquelle Jamie Lynn a allégué que leur mère l'avait battue avec un sac à main. La chanteuse de "Overprotected" a défendu Lynne, affirmant que Jamie Lynn était "détestable" avec elle et "méritait bien plus" que d'être frappée avec un sac à main.



"Elle aurait dû te botter le cul", a ajouté Britney. "La pauvre maman, elle t'adorait trop". La superstar de la pop a conclu son dernier post en rappelant une fois où elle s'est sentie trahie par sa jeune sœur, peu après sa rupture avec Justin Timberlake en 2002.



Britney affirmait que Jamie Lynn se teignait les cheveux comme Christina Aguilera et ne voulait plus passer du temps avec elle. "Tu m'as mise à l'écart quand j'avais le plus besoin de toi", a-t-elle conclu. "Écrire dans ton livre que je n'étais plus comme ta mère... Non, tu m'as blessée."



L'avocat de Britney, Mathew Rosengart, a envoyé une lettre à Jamie Lynn, exigeant que la star de "Sweet Magnolias" cesse de "diffuser des griefs faux ou fantaisistes" qui sont "potentiellement illégaux et diffamatoires" alors qu'elle fait la promotion de son nouveau mémoire, "Things I Should Have Said".