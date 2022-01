 Quels sont les ingrédients indispensables à avoir dans son frigo? Les conseils d'une cuisinière

Vous manquez d'inspiration devant votre frigo? Vous voulez manger plus de légumes, mais vous ne savez pas comment ? Margaux de Biolley a donné quelques astuces dans le RTL INFO avec Vous. La cuisinière publie le livre "L'art de cuisiner simplement" dans lequel elle partage des recettes qui ne nécessitent pas de compétences particulières en cuisine. "Pour moi, pour cuisiner, il ne faut pas avoir du talent, mais il faut juste trouver l'artiste qui se cache en chacun de nous", confie l'auteure de 28 ans qui donne des cours de cuisine.



Il faut arriver à jongler avec des ingrédients qu'on a dans son frigo. "Et mon livre est là pour un peu guider les gens et les inspirer", précise Margaux de Biolley. Cette dernière estime qu'on peut réaliser un repas en 20 minutes.

Des idées de recettes



La jeune femme propose l'omelette verte, une recette "coup de coeur". "On mixe uniquement des œufs avec des épinards dans un blender. Ensuite, pour la farce, on met le restant de ces ingrédients avec du chèvre frais, des tomates. Mais on peut aussi faire ce plat avec des morceaux de mozzarella".





Elle propose aussi la tarte tatin au chicon. Cette recette ne nécessite que 4 ingrédients : du beurre, de la pâte feuilletée, du sucre ou sirop d'agave pour caraméliser un peu et des chicons. "C'est une chouette alternative pour manger des chicons sans l'amertume. Ça permet de faire manger des chicons aux enfants".





Margaux de Biolley conseille de tenir compte des textures lorsque l'on décide de se lancer dans une recette. Les légumes sont interchangeables... Par exemple, en plein hiver, on peut remplacer les tomates par de la betterave ou des champignons pour réaliser un carpaccio de tomates. Une purée de choux-fleurs peut aussi remplacer une purée de carottes et le temps de cuisson sera plus ou moins pareil. En remplacant des légumes qui ont la même texture, "on peut même créer de nouvelles recettes".



Quels sont les légumes que les Belges cuisinent le plus? Lors de ses cours de cuisine, l'auteure pose souvent la question aux participants. Et les réponses sont souvent les mêmes... Les gens optent pour des tomates, des aubergines, des haricots et des courgettes, donc des légumes très classiques. Ils font ces choix car ils ne savent pas trop quoi acheter à la place. La cuisinière propose donc un calendrier de légumes afin de varier les plaisirs et inspirer les lecteurs.







"Des gens ne connaissent pas certains légumes, comme les légumes oubliés et ont peur. Ils vont être tentés, mais ne vont pas les prendre, car ils ne savent pas comment les préparer. S'ils les achètent, ils vont finir dans une soupe".



Quels sont les indispensables à avoir dans son frigo et dans ses placards? Dans le frigo, "il faut toujours avoir du citron, c'est pas mal pour faire des vinaigrettes, ça donne un petit coté frais. J'ai toujours du fromage blanc aussi pour démarrer une sauce, pour une vinaigrette ou pour épaissir un reste de sauce. Il faut aussi avoir des herbes fraiches comme du persil plat, de la coriandre, etc. Car ça va donner de la couleur".



Dans les placards, "j'ai toujours de la sauce soja pour assaisonner. C'est devenu un basic dans ma cuisine. Je trouve que ça remplace les bouillons industriels qui sont souvent à base de graisses saturées".