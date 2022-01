Kate Middleton a changé de couleur de cheveux (photo)

Ce 19 janvier, Kate et le prince William ont effectué leur première sortie publique de l'année 2022, visitant le Foundling Museum, qui retrace l'histoire de la première organisation caritative pour enfants jamais créée au Royaume-Uni.

Pendant les vacances (qui incluaient la célébration de son 40ème anniversaire le 9 janvier dernier), il semble que Kate ait décidé de changer de coiffure. La duchesse de Cambridge a opté pour une couleur beaucoup plus foncée que celle arborée ces derniers mois et une coiffure légèrement plus courte. De plus Kate avait les cheveux lisses, alors que pendant la période festive, elle était apparue à plusieurs reprises avec de longs cheveux bouclés.

Une nouvelle couleur de cheveux très foncée qui fait l'objet de nombreux articles dans la presse People.