Mademoiselle Luna (Radio Contact) annonce avoir un cancer du sein: "Une nouvelle qui allait chambouler ma vie"

Ce jeudi soir, notre animatrice adorée de Radio Contact a annoncé une bien triste nouvelle sur son compte Instagram. Elle est atteinte d'un cancer du sein. "Il y a deux mois, j'apprenais une nouvelle qui allait chambouler ma vie... un cancer du sein. Cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe car évidemment, je n'y étais pas préparée...", a expliqué l'animatrice.

La DJ de Radio Contact explique être très bien entourée "par l'équipe médicale et infirmière incroyable de l'hôpital Delta du CHIREC".

Et de lancer un message d'espoir à ses abonnés: "J'aimerais vous dire que la vie continue! Avec des moments parfois plus difficiles mais aussi avec de belles surprises et des rencontres de gens formidables."

Mademoiselle Luna termine par un dernier conseil à ses fans: "Ecoutez votre corps et faites vous dépister en passant les mammographies selon les recommandations".