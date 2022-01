"J’ai donné naissance à mon petit-fils": à 54 ans, elle est la mère porteuse pour sa fille qui ne peut pas avoir d’enfants

En Australie, Maree Arnold, 54 ans, a accouché de son propre petit-fils, Winston, le 13 janvier dernier, relate le DailyMail. Sa fille Meagan, 28 ans, est atteinte du syndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hause, qui l’a fait naître sans utérus. Rêvant d’avoir un enfant, Meagan avait déjà fait appel à une mère porteuse, mais le bébé avait perdu la vie à 21 semaines.



Maree Arnold, déjà mère de 5 enfants, a alors découvert la possibilité de devenir mère porteuse pour Meagan. Après trois échecs de transferts d'embryons, Meagan et Maree ont commencé à perdre espoir. Mais la quatrième tentative fut la bonne.

La césarienne était prévue depuis des mois et la naissance s’est déroulée parfaitement. Arrivées à l’hôpital à 7 heures le matin, mère et fille sont ressorties deux plus tard avec le bébé dans les bras. "C'est un rêve devenu réalité. Quand nous l'avons vu pour la première fois, c’était le coup de foudre. Il a rempli nos cœurs de joie, d'une manière que nous n'aurions jamais cru possible'', a confié Meagan.



"J’ai toujours pensé que j’étais trop vieille pour quelque chose comme ça. Mais cela prouve que vous devez toujours vous poser des questions. C’est une expérience si spéciale pour moi et je suis ravie d’avoir pu aider ma fille", a raconté Maree Arnold.

"J’étais un peu plus fatiguée que lors de ma dernière grossesse il y a 22 ans", a déclaré Maree. "Mais j'étais toujours debout, je me baladais dans la maison et pouvais me mettre à tondre le jardin. Je me sentais bien. Maintenant que tout est fini, je suis soulagée que tout se soit si bien passé et juste surprise par ce petit humain que nous avons créé."