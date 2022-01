Mort de Gaspard Ulliel: on en sait plus sur les circonstances de l’accident

Ce mercredi 19 janvier, la nouvelle a sidéré les fans, le monde du cinéma et bien au-delà : Gaspard Ulliel, brillant acteur français, à qui l’avenir souriait, est décédé à l’âge de 37 ans dans un accident de ski.

La cheffe du parquet d'Albertville, Anne Gaches, communiquait dans la journée que Gaspard Ulliel était "entré en collision avec un autre skieur (...) alors qu'il venait de bifurquer vers la gauche, vraisemblablement pour rejoindre ses amis qui se trouvaient" sur une autre piste du domaine skiable de la Rosière, située dans le massif de la haute tarentaise.

Contactée par l'AFP, la procureure a confirmé qu'il ne portait pas de casque au moment de l'accident, même si selon elle "cela n'aurait pas nécessairement changé les choses" dans le cas contraire. "Les deux skieurs ont tous les deux chuté au sol, a expliqué la procureure. A l'arrivée des secours, monsieur Ulliel était immobile, inconscient dans la neige", et "l'autre skieur était indemne". Après son transport par hélicoptère au CHU de Grenoble, le décès de l'acteur a été déclaré mercredi "peu après 16H00" par le médecin du service de réanimation de cet hôpital.

Le Dauphiné Libéré en dévoilait plus par la suite : "Le skieur impliqué dans la collision a été entendu, ainsi que deux témoins de la scène. D’après ces premiers témoignages et les constatations réalisées sur place, les deux skieurs évoluaient côte à côte et se sont rentrés dedans", a-t-on pu lire. "Pour le moment, il est difficile de dire si c’est le choc ou la chute qui a entraîné la mort de M.Ulliel. Cet accident est très triste mais les circonstances sont assez simples, il n’y a pas de complexité particulière."



Selon les le parquet, "aucune responsabilité ne serait engagée" : "Au vu des premiers éléments, il n’a pas été relevé de vitesse excessive, de comportement inadapté ou de faute de l’un des deux skieurs."



L’autre skieur, d’origine lituanienne, est sorti indemne de l’accident, mais reste "très choqué". Il fait l’objet d’une prise en charge psychologique.