Stromae tourne son nouveau clip au Cinquantenaire à Bruxelles (vidéo)

Vendredi et samedi, le chanteur Stromae était au Cinquantenaire à Bruxelles pour le tournage de son prochain clip. Le périmètre qui entoure le plateau était entièrement barricadé pour éviter les regards indiscrets. Les lieux ont été protégés par des barrières recouvertes de bâches, afin de garder le projet secret.

Mais toutes ces mesures n'ont pas empêché les fans et les habitants du quartier de tenter d'apercevoir l'artiste en plein tournage dans le parc. Les policiers présents ont rappelé à l’ordre les personnes qui s'approchaient trop du périmètre.

"Il est charmant"



De nombreux figurants et danseurs étaient présents durant les deux jours. Ces derniers ont été sélectionnés lors du casting qui avait lieu le 11 et le 12 janvier dans la capitale. Des centaines de personnes y ont participé avec le rêve fou d'apparaître dans l'un des clips du chanteur belge. La sélection terminée, le projet a pu débuter...

Catherine, 73 ans, a eu la chance d'être sélectionnée. Sans grande surprise, la Bruxelloise n'a pas le droit de communiquer sur le projet, mais elle nous confie que Stromae "est charmant". "On ne peut pas raconter le clip", précise-t-elle, "mais c'était vraiment une belle journée. Je crois que ça sera vraiment un très beau clip", dit la figurante ravie. Il fait froid, "mais personne ne regrette d'être venu", ajoute celle qui fait de la figuration depuis 12 ans.

Selon nos informations, il ne s’agirait pas d'une nouvelle version du clip de son titre "L’enfer". Les fans attendent avec impatience de découvrir le prochain projet secret de l'artiste.

Stromae avait créé l'événement dans le journal télévisé de la chaîne française TF1 en dévoilant "L'enfer", nouveau titre de son futur album qui évoque des "pensées suicidaires", alors que l'artiste s'est remis d'un burn-out ces dernières années. "Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires/J'en suis peu fier/On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire/Ces pensées qui me font vivre un enfer", entend-on ainsi dans ce morceau aux forts relents autobiographiques.

Le morceau a été mis en ligne sur les plateformes musicales dans la foulée. Le nouvel album de Stromae, "Multitude", sortira le 4 mars et c'est un des disques francophones les plus attendus de 2022.

Stromae, retiré du circuit musical depuis 2015, avait déjà dévoilé mi-octobre un premier single, "Santé", dédié aux petites mains, travailleurs du quotidien à qui on ne prête pas toujours attention. Cette fois, "L'enfer" est un peu plus sombre et plus personnel. Comme un écho à ses tourments passés. Son dernier album, "Racine carrée" (2013, après "Cheese" en 2010), avait fait basculer ce musicien de 36 ans dans une autre dimension, pour le meilleur et pour le pire. Ce succès public et critique l'avait entraîné dans deux années de tournées folles à travers le monde qui l'avaient essoré physiquement et mentalement.