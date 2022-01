Disney prépare un remake des Aristochats avec des VRAIS chats: c'est le retour de Marie, Toulouse, Berlioz et leur mère Duchesse

Bonne nouvelle pour les fans de Disney, et des Aristochats : un remake avec des vrais chats est en cours de développement.

La nouvelle vient de tomber : les studios Disney préparent un remake en live-action de leur dessin animé culte sorti dans les années 70, "Les Aristochats". Petite particularité: cette fois, ce seront de vrais chats qui reprendront les rôles de Marie, Toulouse et Berlioz dans leur quête de retrouver leur propriétaire.



De gauche à droite: Toulouse, Berlioz, et Marie © Isopix

Le film, sorti en 1970, suit les aventures d'une famille de chats aristocratiques. La mère Duchesse et ses trois chatons vivent une vie luxueuse à Paris aux côtés de leur maîtresse, plutôt âgée. Mais tout bascule lorsque le majordome découvre que les chats sont sur le point de recevoir son héritage. Ni une, ni deux, il les kidnappe et les abandonne dans un endroit inconnu, loin de leur propriété. Mais les Aristochats font la rencontre d'un chat de gouttière, Thomas O'Malley, qui va les aider à retrouver leur petit chez eux auprès de leur maîtresse.

Le projet a été confié à Will Gluck (réalisateur de "Pierre Lapin") qui écrira le scénario, et Keith Bunin qui sera à la réalisation. Côté esthétique, ce remake devrait être assez similaire à celui de "La Belle et le Clochard" sorti en 2019. Pour l'instant, aucune date de sortie n'a été donnée, le projet étant toujours en cours d'écriture. En tout cas, on a hâte !